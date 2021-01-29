İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda vapur seferi iptal oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada iptal seferler şöyle açıklandı:

16:00 Adalar-Kadıköy-Kabataş

16:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı

17:15 Ortaköy-Üsküdar

17:30 Adalar-Kadıköy-Kabataş

17:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar

18:00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

18:10 Üsküdar-Ortaköy

18:15 Beşiktaş-Adalar

18:25 Ortaköy-Üsküdar

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın sabah içinde uyarı yapıldı.

Uyarıda , "Yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA



