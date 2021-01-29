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İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

29.01.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları'ndan sefer iptallerine ilişkin açıklama geldi.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda vapur seferi iptal oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada iptal seferler şöyle açıklandı:

  • 16:00 Adalar-Kadıköy-Kabataş

  • 16:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı

  • 17:15 Ortaköy-Üsküdar

  • 17:30 Adalar-Kadıköy-Kabataş

  • 17:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar

  • 18:00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

  • 18:10 Üsküdar-Ortaköy

  • 18:15 Beşiktaş-Adalar

  • 18:25 Ortaköy-Üsküdar

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın sabah içinde uyarı yapıldı.

Uyarıda , "Yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA

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