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  4. İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal

16.10.2024 08:21
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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle vapur seferleri iptal oldu. Boğaz'da sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

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Öte yandan İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

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Boğaz'da sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sis vapur
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