İstanbul'da deprem anı kamerada

İstanbul'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı.

Ataşehir'de depremi hissedenler sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kişi, "Alttan geldi ama kısa sürdü. Panik yaşadık dışarı çıktık" diye konuştu.

DEPREM GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.

DEPREME TELEFONCUDA YAKALANDILAR

İstanbul’da 3.9 büyüklüğündeki hissedilen depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü. Görüntülerde kaçmaya başlayan şahsın sonra dönerek telefonunu aldığı görülüyor.

(DHA / İHA)

