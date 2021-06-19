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İstanbul'da deprem anı kamerada

19.06.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı.

Ataşehir'de depremi hissedenler sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kişi, "Alttan geldi ama kısa sürdü. Panik yaşadık dışarı çıktık" diye konuştu.

Son Dakika: İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9Son Dakika: İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

DEPREM GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.

DEPREME TELEFONCUDA YAKALANDILAR

İstanbul’da 3.9 büyüklüğündeki hissedilen depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü. Görüntülerde kaçmaya başlayan şahsın sonra dönerek telefonunu aldığı görülüyor.

(DHA / İHA)

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