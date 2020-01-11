İstanbul'da deprem anlarında acil toplanma alanları nerede? Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?

İstanbul'da yaşanan deprem paniği sonrası vatandaşlar, İstanbul acil toplanma alanlarını araştırmaya başladı. İstanbul'da deprem toplanma alanları bulunan ilçeler hangileri, hangi ilçede kaç tane toplanma alanı bulunuyor, e-devlet ile İstanbul deprem toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır? İşte acil toplanma alanlarıyla ilgili detaylar...

AFAD ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

İSTANBUL'DA KAÇ TOPLANMA ALANI VAR?

AFAD’ın (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) 2016 verilerine göre:

İstanbul’da toplam 2354 toplanma alanı var.

En çok toplanma alanı Ümraniye (132),

Ataşehir (121),

Silivri (119) ve

Kartal’da (100) bulunuyor.

En az ise,

Başakşehir (12),

Zeytinburnu (22),

Beyoğlu (27) ve Esenyurt’ta (19)

DEPREM TOPLANMA ALANINI BURADAN SORGULAYABİLİRSİNİZ

E-devlet üzerinden şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" sayfasına giderek il, ilçe ve mahalle adını yazarak bulunduğunuz bölgedeki deprem toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.



