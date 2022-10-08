İstanbul'da deprem kaygısı yaşayanları şaşırtacak açıklama! "Yakın gelecekte olabilir" diyerek duyurdu

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları Marmara'da ve özellikle İstanbul'da deprem kaygısı yaşayan vatandaşların yüreğine bir nebze olsun su serpti. Yakın gelecekte Türkiye'nin deprem olasılığı açısından en risksiz yerlerinden biri olabileceğini ifade eden Üşümezsoy, riskli olduğunu değerlendirdiği üç noktayı da sıraladı.

HERKES İSTANBUL'DA BEKLİYOR AMA...

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu'ya konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a göre asıl tehlike İstanbul'da değil, ülkenin farklı noktalarında.



Üşümezsoy, "Deprem uzmanı" olarak da anılıyor.

"TÜRKİYE'NİN EN RİSKSİZ YERLERİNDEN BİRİ OLABİLİR"

"En risksiz yer, İstanbul'un da içinde bulunduğu Kuzey Marmara" diyen Üşümezsoy, gerekçelerini dile getirdi:

"Kumburgaz'da risk küçük, heyelan riski olabilir. 35 kilometrelik bir fay, 6,5 büyüklüğünde deprem riski var. Güney Marmara'da Bandırma üzerinden Yenice Gönen'den Ayvacık'a kadar uzanan hatlar var. 1953'te Yenice Gönen kırıldığı için onun kuzeyindeki Sarıköy fay hattında risk taşıyan bölge söz konusu. Kuzey kenar fayı ölü bir fay, Kuzey Anadolu Fayı'nın batı kolu Silivri'de başlar, Ereğli sırtını keser, Tekirdağ'dan geçerek, Yunanistan'a kadar giden bir hat. 2014'te Gökçeada'dan Halkidiki'ye giden hat kırıldı. Bu anlamda Kuzey Marmara ve devamında risk taşıyan küçük bir bölge. Marmara Bölgesi en risksiz yer. Özellikle de İstanbul ve Tekirdağ'ın içinde bulunduğu Kuzey Marmara. Belki de yakın gelecekte Türkiye'nin en risksiz yerlerinden biri İstanbul olacak."

RİSKLİ 3 NOKTA

Prof. Üşümezsoy deprem konusunda riskli şu üç noktaya dikkati çekti:

1- Doğu Anadolu fayının batı kesimi. Malatya ve Adıyaman'a giden bölüm riskli.

2- Ardahan'a doğru giden yerde risk var.

3- Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu fayında risk bulunuyor.

