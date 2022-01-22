İstanbul'da deprem mi oldu? Bursa, Balıkesir ve İstanbul'daki depremin şiddeti ne? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İstanbul'da da hissedilen sallantı sonrası deprem olup olmadığı araştırılıyor. Son dakika bilgisine göre saat 22:30 civarında İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Yaşanan sallantı İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de hissedildi. Çevre illerde yaşayan vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yorumlarda bulundu.

İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssünün Balıkesir olduğu ve şiddetinin 4.8 olduğu ifade edildi. Kandilli verilerine göre söz konusu deprem Ayvacık, Dursunbey'de meydana geldi.

22:31:43'de yaşanan deprem sonrası bir artçı da meydana geldi. Artçı sallantı ise Balıkesir Hondular-Dursunbey'de meydana geldi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!



