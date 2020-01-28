İstanbul'da deprem mi oldu? (28 Ocak AFAD-Kandilli son depremler)

'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusu cevabı en çok aranılan soruların arasında yer alıyor. Manisa'da 14:26'da AFAD'a göre 4.8, Kandilli'ye göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. 28 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'da meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedilirken vatandaşlar "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu ile panik oldu fakat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre İstanbul'da bir deprem gerçekleşmedi.

28 OCAK AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER



