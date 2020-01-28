HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da deprem mi oldu? (28 Ocak AFAD-Kandilli son depremler)

İstanbul'da deprem mi oldu? (28 Ocak AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

'İstanbul'da deprem mi?' oldu sorusu herkes tarafından merak edilen konuların arasında yer alıyor. Manisa'da meydana gelen 4.8'lik deprem, İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. 28 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler...

İstanbul'da deprem mi oldu? (28 Ocak AFAD-Kandilli son depremler)

'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusu cevabı en çok aranılan soruların arasında yer alıyor. Manisa'da 14:26'da AFAD'a göre 4.8, Kandilli'ye göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. 28 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'da meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedilirken vatandaşlar "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu ile panik oldu fakat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre İstanbul'da bir deprem gerçekleşmedi.

28 OCAK AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER

DEPREM 1

DEPREM2


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
PARTNERBöyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
Beykoz'da uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandıBeykoz'da uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem istanbulda deprem mi oldu Manisa

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MİT, Kosova'da yakalamıştı! Cezası belli oldu

MİT, Kosova'da yakalamıştı! Cezası belli oldu

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa'daki depremin ardından ilk görüntüler

Manisa'daki depremin ardından ilk görüntüler

Son dakika! Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Son dakika! Osman Kavala hakkında karar

Osman Kavala hakkında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.