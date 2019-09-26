İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul'daki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası okullarda büyük panik yaşandı.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL

Silivri açıklarında 14:20'de meydana gelen deprem sonrası Kocaeli'de okullar yarım gün tatil edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Büyük panik yaratan deprem sonrası öğrenci ve veliler 'İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aranıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi." ifadeleri yer aldı.

BURSA'DA DA OKULLAR TATİL

Bursa Valiliği Marmara Denizi’nde yaşanan deprem sebebiyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa’da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa’daki tüm okullar Bursa Valiliği kararıyla 26/09/2019 (bugün) saat 14.30 itibarıyla bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

