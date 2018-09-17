İstanbul'da 'ders başı' alarmı!

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci, 6 bin 900 civarında okulda, 116 bin derslikte yeni eğitim dönemine "merhaba" diyecek.

ULAŞIM 14.00'A KADAR ÜCRETSİZ

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk günü sabah 06.00'dan 14.00'a kadar İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında ulaşım ücretsiz olacak.

2 BİN 724 GÜVENLİK GÖREVLİSİ TAHSİS EDİLDİ

İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada okullarda güvenliği sağlamak amacıyla 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlandığını bildirdi.

Alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş, Şehir Hatları A.Ş, İDO A.Ş, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası’nın katılımıyla AKOM'da düzenlenen toplantıda eylem planı hazırlandı.

'SERVİS ARAÇLARINA TAM GÜN ÜCRETSİZ PARK ALANI'

Alınan tedbirler kapsamında, kararlaştırılan bazı uygulamalar ise şöyle:

"Okul servis araçları, öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler. Okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri, rehber personel ve öğretmenlerden oluşan okul geçidi görevlileri kontrolünde gerçekleşecek. Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgilerinin servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak. Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek.