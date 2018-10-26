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İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kesinleşmiş ağır hüküm giyen şahıslara yönelik 39 ilçede bin 350 polis ile bin 500 adrese yapılan operasyonda 181 aranan şahıs yakalandı. Yakalananların arasında 5 ile 20 yıl arasında hüküm giyen 106 kişinin de olduğu öğrenildi.

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla kesinleşmiş ağır hüküm giyen şahıslara yönelik 39 ilçede dev operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde bin 350 polisin katıldığı operasyonda bin 500 adrese yapılan operasyonda, kapısı açılmayan 20 adrese çilingirle açılarak girildi.

Operasyon kapsamında adam öldürmek suçundan 2, hırsızlık suçundan 26, yaralama suçundan 19, yağma, gasp suçlarından 21, iş yeri, konut dokunulmazlığını ihlalden 16, dolandırıcılık suçundan 11, mala zarar verme 10, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 9, resmi belgede sahtecilik suçundan 9, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 7, 6136 SKM suçundan 5, silahlı tehditten 5, cinsel istismar ve saldırıdan 3 ve diğer suçlardan 38 olmak üzere toplam 181 aranan kişi yakalandı.

20 YILLA ARANANLAR BİLE VAR

Öte yandan, yakalanan kişilerin aldıkları ceza hükümleri ile ilgili önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Yakalanan kişilerin arasında, 20 yıl hüküm giyen 4 kişi, 10 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi ve 5 yıl ceza alıp firarı olan 87 kişinin de yer aldığı öğrenildi. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin ardından, ilgili adliyelere sevk edildi.

(İHA)

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