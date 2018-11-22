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İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede aynı anda başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 01:07 | Son Güncelleme

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Kara, hava ve denizde yapılan uygulamalarda birçok stratejik noktalar kontrol edilirken, Polis ekipleri Kadıköy ve Taksim Meydanında adeta kuş uçurtmadı.

İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede aynı anda başladı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde, kent genelinde gece saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı.

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Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

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Taksim Meydanı ve Kadıköy’de de gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri kuş uçurtmadı. Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen Narkotik köpeği olan Laki de gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Yeditepe Huzur Mustafa Çalışkan

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