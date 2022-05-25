HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da dev operasyon! İranlı uyuşturucu baronu yakalandı... Fotoğraflar ortaya çıktı

İstanbul'da dev operasyon! İranlı uyuşturucu baronu yakalandı... Fotoğraflar ortaya çıktı

25.05.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 6 ilçede düzenlenen operasyonda İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından duyurmuştu.

İstanbul'da dev operasyon! İranlı uyuşturucu baronu yakalandı... Fotoğraflar ortaya çıktı

İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında İranlı baronun da olduğu 5 kişi gözaltına alınırken, yeni detaylar ve görüntüler de ortaya çıktı...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 19 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler şebeke liderine ulaşmak için harekete geçti. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan fiziki takiplerin sonucunda ekipler, şebeke lideri olduğu belirlenen İranlı R.K.'ye yönelik Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz ve Güngören'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

jrıyy

ŞEBEKE LİDERİ İLE DOKTOR LAKAPLI İMALATÇI DA YAKALANDI

Ekipler operasyonda yaşadığı villadan çıkıp kaçış hazırlığı yapan R.K.'yi Merter'de yakaladı. Uyuşturucu imalatı yapan 'doktor' lakaplı şüpheli ile diğer 3 kişi ise Beykoz'da villada gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin, 123 kilo 900 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 10 bin 398 dolar, 2 bin 350 euro, 517 bin 430 lira ele geçirildi. Ekipler, yaptıkları aramalarda bir evin odasının imalathane olarak kullanıldığını fark etti.

1ff9564a63448abbc7f27bab0b27c2c9

BARONUN YAKALANDIĞINI BAKAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Soylu, narkotik polisinin son yaptığı operasyonu da sosyal medya hesabından paylaşarak İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nin yakalandığını duyurdu. Soylu paylaşımında, "İran uyruklu baron R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk polisi" ifadelerine yer verdi. (DHA)

2e7dadc8337f5c891056b4a7a7ca3bc6

92bbcceebc34b81ff7045d24fab02478

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu Düzce'de toplantı çıkışında neye uğradığını şaşırdı! CHP liderine 'Kandil' tepkisiKılıçdaroğlu Düzce'de toplantı çıkışında neye uğradığını şaşırdı! CHP liderine 'Kandil' tepkisi
Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan yeni video...Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan yeni video...
Çok konuşulacak sözler: Her ülke aşısını saklamış, Türkiye'deki ölmüşÇok konuşulacak sözler: Her ülke aşısını saklamış, Türkiye'deki ölmüş
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.