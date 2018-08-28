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İstanbul'da dev tarihi eser operasyonu! Tanesini 400 bin dolara satacaklardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ile bir takı seti ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa'da operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı baskınlarda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Hepsi İstanbul'dan çıktı! Dev operasyon

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TANESİNİ 400 BİN DOLARDAN SATMAYA ÇALIŞTILAR

TANESİNİ 400 BİN DOLARDAN SATMAYA ÇALIŞTILAR
Eserler arasında 2 tane el yazması altın yaldız işlemeli 600 yıllık Kuran-ı Kerim de var. Şüphelilerin tarihi el yazması Kuran-ı Kerim'lerin tanesini 400 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.
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ULUSLARARASI MÜZAYEDELERDE BİNLERCE DOLARA SATILIYOR

ULUSLARARASI MÜZAYEDELERDE BİNLERCE DOLARA SATILIYOR
Tarihi eserler arasında 15 gram ağırlığında Tanrıça Athena figürlü gümüş Grek zafer paraları da var.
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Yunanların zaferiyle sonuçlanan, Sparta-Pers Savaşı sonrasında basıldığı öğrenilen zafer paralarının uluslararası müzayedelerde binlerce dolara satışlarının yapıldığı ileri sürüldü.
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PERS KRALINA AİT ALTIN TAKI SETİ

PERS KRALINA AİT ALTIN TAKI SETİ
Dikkat çeken bir başka tarihi eser ise Pers Dönemi'ne ait gerdanlık ve küpe seti. Altın üzerine akik süslemeli kral mezar buluntusu da ele geçirilenler arasında.
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Eserin ilk incelemesinde takı setin 2 bin 500 yıllık ve Pers kraliyet ailesine ait olduğu belirlendi.
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11 ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI

11 ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. (DHA-İHA)
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