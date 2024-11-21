HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Bir seferde ele geçirilen en yüksek miktar: Tam 34 milyon 270 bin adet!

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Bir seferde ele geçirilen en yüksek miktar: Tam 34 milyon 270 bin adet!

21.11.2024 13:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 23 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından "NARKOÇELİK-49" operasyonu düzenlendi. İstanbul'daki operasyonda jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı ele geçirildi.

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Bir seferde ele geçirilen en yüksek miktar: Tam 34 milyon 270 bin adet!

Son dakika: "NARKOÇELİK-49" operasyonuyla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir ilke imza atıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Jandarmanın İstanbul'da ele geçirdiği 34 Milyon 270 Bin uyuşturucu hap, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı oldu" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

23 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-49" operasyonlarında; 1 Ton 756 Kg Uyuşturucu Madde, 995 Bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 Bin 835 adet (23 ilde yakalanan toplam) Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

58 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı!
40'ı tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu milletimizin güvenliğini, sağlığını ve geleceğini tehlikeye atıyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için birlikte mücadele edelim.

adfasfa

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Hakkari, Manisa, Aksaray, Hatay, Sakarya, Mardin, Van, Kayseri, Adana, Balıkesir, Samsun, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Ağrı, Bursa, İzmir ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon, Jandarmanın bir seferde yakaladığı en yüksek uyuşturucu hap miktarı.
—34 milyon 270 bin adet uyuşturucu hap,
—4 kg metamfetamin,
—6 kg eroin ele geçirildi.

4 Şüpheli uyuşturucu imalatçısı tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—1 ton 365 kg esrar,
—544 bin adet kök skunk,
—451 bin adet kök kenevir ele geçirildi.

6 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—36 bin adet uyuşturucu hap,
—12 kg skunk,
—14 lt sıvı metamfetamin ele geçirildi.

4 Şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—8 bin 123 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 Şüpheli zehir taciri yakalandı.
3'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—1,5 kg metamfetamin,
—1.038 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
7 Şüpheli zehir taciri yakalandı. 3'ü tutuklandı.

gdfsgsdgh

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—136 bin adet uyuşturucu hap,
—49 kg esrar ele geçirildi.
1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—82 kg metamfetamin ele geçirildi.
1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—146 kg esrar,
—1.541 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
3 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.
1’i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—28 bin 870 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
*3 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—20 kg esrar ele geçirildi.
4 Şüpheli zehir taciri yakalandı.
2’si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—5,5 lt sıvı metamfetamin ele geçirildi.
1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—129 bin 128 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
4 Şüpheli zehir taciri yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
—41 kg metamfetamin ele geçirildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu uyuşturucu hap
En Çok Okunan Haberler
1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

MSB'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili yeni açıklama! Atatürk'ün sözünü hatırlattı

MSB'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili yeni açıklama! Atatürk'ün sözünü hatırlattı

Sırrı Süreyya Önder'in sözünü duyan Süleyman Soylu kahkaha attı! Diğer vekiller de kendini tutamadı

Sırrı Süreyya Önder'in sözünü duyan Süleyman Soylu kahkaha attı! Diğer vekiller de kendini tutamadı

Soru sordu diye eşinin kafasına çekiçle vurdu!

Soru sordu diye eşinin kafasına çekiçle vurdu!

Karabulut cinayetinde savcılıktan yeni karar!

Karabulut cinayetinde savcılıktan yeni karar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.