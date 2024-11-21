İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Bir seferde ele geçirilen en yüksek miktar: Tam 34 milyon 270 bin adet!

Son dakika: "NARKOÇELİK-49" operasyonuyla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir ilke imza atıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Jandarmanın İstanbul'da ele geçirdiği 34 Milyon 270 Bin uyuşturucu hap, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı oldu" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

23 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-49" operasyonlarında; 1 Ton 756 Kg Uyuşturucu Madde, 995 Bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 Bin 835 adet (23 ilde yakalanan toplam) Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

58 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı!

40'ı tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu milletimizin güvenliğini, sağlığını ve geleceğini tehlikeye atıyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için birlikte mücadele edelim.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Hakkari, Manisa, Aksaray, Hatay, Sakarya, Mardin, Van, Kayseri, Adana, Balıkesir, Samsun, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Ağrı, Bursa, İzmir ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon, Jandarmanın bir seferde yakaladığı en yüksek uyuşturucu hap miktarı.

—34 milyon 270 bin adet uyuşturucu hap,

—4 kg metamfetamin,

—6 kg eroin ele geçirildi.

4 Şüpheli uyuşturucu imalatçısı tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—1 ton 365 kg esrar,

—544 bin adet kök skunk,

—451 bin adet kök kenevir ele geçirildi.

6 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—36 bin adet uyuşturucu hap,

—12 kg skunk,

—14 lt sıvı metamfetamin ele geçirildi.

4 Şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—8 bin 123 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 Şüpheli zehir taciri yakalandı.

3'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—1,5 kg metamfetamin,

—1.038 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

7 Şüpheli zehir taciri yakalandı. 3'ü tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—136 bin adet uyuşturucu hap,

—49 kg esrar ele geçirildi.

1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—82 kg metamfetamin ele geçirildi.

1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—146 kg esrar,

—1.541 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

1’i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—28 bin 870 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

*3 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—20 kg esrar ele geçirildi.

4 Şüpheli zehir taciri yakalandı.

2’si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—5,5 lt sıvı metamfetamin ele geçirildi.

1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—129 bin 128 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 Şüpheli zehir taciri yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

—41 kg metamfetamin ele geçirildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır