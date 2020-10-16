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  4. İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 01:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından saat 00:30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.

BASKIN YAPILAN ADRESLERDEN BİRİ DE ZEYTİNBURNU

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de Zeytinburnu oldu. Telsiz Mahallesi 72. Sokakta bulunan 4 katlı binaya giren ekiplerin bina içerisindeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

DHA

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