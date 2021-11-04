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  4. İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı

04.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne katıldı. Ordulu olan iki il başkanı el sıkışarak poz verdi.

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı
  1. Ordu Günleri, İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı'nda başladı. 3 gün sürecek etkinliğe birçok siyasi parti temsilcisi de katıldı. Etkinlikte Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Sabri Çelebi konuşmacılara hediye verdi. Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından hediye verilirken Kabaktepe de konuşmasını yapmak için sahneye geldi. Çelebi'nin girişimiyle iki başkan el sıkışıp poz verdi.

"ARKAMDA ORDU VAR"

Etkinlikte konuşan Kabaktepe, "Doğduğu yer sadece 'ben oralıyım' demek değil 'ben buyum' demek ile o oluşturduğu kimlikte gösterdiği karakterin şekillenmesinde en büyük etkendir. Bazen bana diyorlar çok zor bir görev nasıl başaracaksınız İstanbul İl Başkanlığı... Diyorum ki arkamda Ordu var" dedi.

"ORDU DEMEK HAKLININ YANINDA OLMAK DEMEK"

Kaftancıoğlu ise "Doğduğumuz coğrafya bir kader, tercih değil. Bu hepimizin şerefi o nedenle belki Ordulu olmamız bir kader. Seçebileceğimiz bir şey değil ama kendimizi Ordulu hissetmemiz bir tercih. Ordu demek, hırçınlık demek. Ordu demek kararlı olmak demek çünkü çocukluğumda bana bunu öğrettiniz. Ordu demek haklının yanında olmak demek. Zalimin zulmü neredeyse onun karşısında olmak demektir. Sizlerin bizlere öğrettiklerinizle buradayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP Canan Kaftancıoğlu
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