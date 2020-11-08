İstanbul'da dip su alarmı! 'Hepatit A ve koleraya davetiye çıkarabilir'

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30’un altına düşerek 29.43 seviyesine indi. VM Medical Park Maltepe Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Mert su seviyesi düşüşleri nedeniyle barajlarda bulunabilecek ağır metallerin bazı hastalıklara neden olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Gürkan Mert, “Kurak bir kış mevsimine giriyoruz. Baraj sularında oldukça azalmalar söz konusu. Bu da insan sağlığı için tehdit oluşturuyor. Barajlardaki dip sularının azalmasıyla, dip sularının içerisindeki ağır metaller sağlığımızı etkileyebiliyor. Şunu da biliyoruz, baraj suları bizim musluğumuzdan akan suyun evlerimizde kullandığımız içme suyu kalitesinde olması gerekiyor” diye konuştu.

“AĞIZ YOLUYLA VE TUVALETLERDEN BULAŞAN BAZI HASTALIKLAR ARTIŞ GÖSTEREBİLİR”

İstanbul’da barajların doluluk oranının yüzde 30’un altına düşmesinin insan sağlığına etkilerine değinen Doç. Dr. Gürkan Mert, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Birtakım mikroorganizmalar yeterince ekarte edilmezse, ağız ve tuvaletlerden bulaşan bazı hastalıklar söz konusu olabilir. Hepatit A hastalığı geçirmemiş kişiler Hepatit A olabilir. Aynı zamanda Kriptosporidium dediğimiz bazı protozoonlar (tek hücreliler) veya şiddetli karın ağrısı ve ishal yapan protozoonlarla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.