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İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul’da Moto kurye olarak çalışarak vatandaşların kart bilgilerini kopyalayan şebeke Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından çökertildi.

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

İstanbul’da birçok sektörde Moto kurye olarak görev yapan 5 kişi alışverişlerde kredi kartını kullanan yüzlerce vatandaşın kart ve şifre bilgilerini alarak kopyalamaya başladı. Bir istihbaratı değerlendiren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta boyunca takip ettiği şüpheliler üzerinde çalışma başlattı.

50 BİN TL'LİK VURGUN

Dolandırıcıların alışveriş yapan müşterilerine yanlarında yazılımı değiştirilmiş olan sahte olan pos cihazlarından kredi kartına işlem yaptığı ardından bu cihazın çalışmadığını söyleyerek iki pos cihazından paranın çekilerek vatandaşların kredi kartı ve şifrelerini kopyaladığı öğrenildi. Bu yöntemle 50.000 TL haksız kazanç elde eden şahısların belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda kimliği belirlenen B.Ç, M.F.G, F.S, A.T ve H.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonda işlemlerde 3 adet yazılım cihazı, yazılımı değiştirilmiş pos cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçilirdi.

ŞAPKA ELE VERDİ

Öte yandan operasyon sırasında kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şahıslardan birinin sürekli kullandığı bir şapkanın operasyonun başarılı olmasında etkili olduğu öğrenildi.

Öte yandan ekiplerinin yaptıkları fiziki takip ve operasyonu polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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