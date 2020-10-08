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İstanbul'da dolu yağışı önlemleri: Köprü altları otopark oldu, araçların üzerine battaniye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 07:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ediyor. Araçlarını evlerinin önüne park edenler ise üzerlerini kargon, battaniye gibi şeylerle kapladı.

İstanbul'da dolu yağışı önlemleri: Köprü altları otopark oldu, araçların üzerine battaniye geldi

İstanbul'da meteorolojiden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için önlemler almaya başladı. Şanslı olanlar kapalı otoparklarda yer bularak evlerine rahat bir şekilde giderken, yer bulamayanlar ise türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalışıyor. Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını, oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.

Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü. Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun. Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum" şeklinde konuştu.

Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.

BATTANİYE, HALI, KARTON...

Aracını evinin önüne park eden vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kartonlarla kapattı. Sokakta park halindeki araçların üzerinde birbirinden farklı halı, battaniye ve kartonların olması renkli görüntüler oluşturdu. Araçların üstüne serilen battaniye ve halıları fırsat bilen kediler araçların üstünde uyumaya başladı.

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(DHA)

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