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İstanbul'da dondurmacıya silahlı saldırı: Yaralılar var

22.06.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'deki bir dondurmacı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İki kişinin kurşun yağmuruna tuttuğu dondurmacıda, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da dondurmacıya silahlı saldırı: Yaralılar var

Olay, Kağıthane Örnektepe Mahallesi Eti Bank Caddesi üzerindeki bir dondurmacıda dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen iki kişi, husumetlisi olduğu öğrenilen A.Ş.’yi bir dondurmacı dükkanına kadar takip etti.

DÜKKANA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Saldırganlar A.Ş.’yi vurmak için içerisinde 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu dondurmacı dükkanına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Olayda A.Ş. ve 11 yaşındaki T.G. isimli küçük çocuk bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Öte yandan, yaşanan olayın ardından yaralı A.Ş.’nin sekerek dışarıya kaçtığı anlar ise güvenli kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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