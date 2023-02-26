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İstanbul'da dorsesi açılan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

26.02.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da dorsesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun şoförü burnu bile kanamadan kurtulurken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da dorsesi açılan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Arı kontrolündeki hafriyat kamyonu, üzerindeki hafriyatla ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle dorsesi açıldı. Dorsesi bir süre sonra üst geçide takılan kamyon devrilirken, kamyondaki hafriyat yola saçıldı. Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol kamyonun çekici ile kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

"TANKER KOPTU, BAŞIMIZA BÖYLE BİR OLAY GELDİ"

Kamyon şoförü Eyüpsultan Arı, "400 metre geriden TIR'ın dorsesi açılmaya başlamış, fark etmedik tabi. Birinci köprüyü geçtikten sonra ikinci köprüye vurdu. Tanker koptu, başımıza böyle bir olay geldi. Daha dikkatli olmamız gerekiyor tabi" dedi.

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Kaynak: DHA

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İstanbul hafriyat kamyonu

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