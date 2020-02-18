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  4. İstanbul'da dudak dolgusu yaptıran genç kızın hayatı karardı

İstanbul'da dudak dolgusu yaptıran genç kızın hayatı karardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 16:04 | Son Güncelleme

İstanbul’da 24 yaşındaki tekstil tasarımcısı genç kız sosyal medya üzerinden bulduğu bir estetik doktoruna gidip dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak kısa bir süre sonra dudak reaksiyon vererek iltihaplanıp şişmeye başladı. Mağdur olan genç kız 250 bin TL’lik dava açarak doktordan şikayetçi oldu.

İstanbul’da tekstil tasarımcısı Ece Deniz (24), 2017 yılında sosyal medya üzerinden bulduğu Nişantaşı’nda bulunan lüks bir estetik merkezine giderek dudağına dolgu enjeksiyonu yaptırdı. Estetik doktoru Mehmet K. tarafından yapılan işlem 3 ay sonra tekrarlandı. Ancak bir süre sonra Deniz’in dudağı iltihaplanıp şişti. Dudağında meydana gelen reaksiyonların ardından Deniz tekrar doktora giderek çözüm bulmasını istedi. Doktor Mehmet K. ise antibiyotik tedavisine başlamasını gerektiğini söyleyip dudağındaki dolgunun eritilmesi için başka bir işlemde bulundu. Ancak yapılan tüm tedavilere karşılık alamayan Ece Deniz, çareyi mahkemeye başvurarak buldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Avukat Melda Merve Çakır aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 250 bin TL’lik manevi dava açılan doktor ise M.K yapılan işlemi kabul etmesine rağmen suçun kendisinde olmadığını savundu. Vücudun bazen değişik reaksiyonlar verilebileceğini ifade eden estetik doktoru mahkemeden çıkacak kararı beklediğini belirtti.

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'İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZ HALE GELDİM'

Operasyonu yapan doktordan şikayetçi olan Deniz, “Ben sosyal medyadan görüp çok fazla araştırmadan bu merkeze gittim. Ünlülerin gittiği ve çok takipçisi olduğu için çok araştırma gereği duymadım. Ancak işlem sonrası dudaklarım şişti ve insan içine çıkamaz hale geldim. Doktora gittiğim zaman alerjik diyerek başka işlem yaptı ve ilaç verip gönderdi” dedi.

Doktorun uyguladığı tedavi yönetimin de etkisi olmadığını söyleyen Deniz,”5 kutu ilaç verdi onları içtim ancak sonuç vermedi. Dudağıma dolgu sökücü enjekte etti ondan da fayda göremedik. Sıcak ve soğuk bir şey yiyemiyorum. Sürekli şişiyor ve iltihaplanıyor. Gündelik hayatım çok etkilendi. Pişmanım ben de çok araştırmadım; ancak yaşadıklarım kolay değil. Bende soluğu avukatımın yanında aldım. Maddi ve manevi tazminat davası açılmasını istedim. Bundan sonra mahkemenin vereceği kararı bekleyeceğim” dedi.

Yaşanılan olaylardan sonra maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Ece Deniz, Avukat Çakır aracılığıyla dava açtı. Dava dilekçesinde “Müştekinin tedavi sürecinde yüzünde kalıcı hasar oluşacağı ya da duyularının işlevinin sürekli zayıflamasına sebep olacağı da uzman doktorlar tarafından sabit görülmüştür. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz” denildi.

Avukat Çakır ayrıca, 250 bin TL manevi tazminat talebinde bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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dudak dolgusu istanbul

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bazen şükredip olanla yetinmek lazım...
ıstanbuldaki kadınların yüzde 70 i estetikli
doldurmuşlar işte daha ne olsun. bir parça güzellik uğruna veya sosyal kültürün etkisi altında kalınarak, çekilen zulmün adı aptallıktır. kimse kusura bakmasın.
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