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  4. İstanbul'da dudak uçuklatan dolandırıcılık! Yaklaşık 3 milyon dolar...

İstanbul'da dudak uçuklatan dolandırıcılık! Yaklaşık 3 milyon dolar...

08.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul bugün güne dolandırıcılık operasyonuyla uyandı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Borsa uygulaması yoluyla insanları kandırdığı düşünülen şüphelilerin yaklaşık olarak 3 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

İstanbul'da dudak uçuklatan dolandırıcılık! Yaklaşık 3 milyon dolar...

İstanbul Merkezli 13 ilde sosyal medya hesaplarını çalarak paylaşım yapıp 27 kişiyi dolandırdığı tespit edilen ve tahmini olarak 3 milyon dolar haksız kazanç elde eden 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

DD

27 KİŞİDEN 3 MİLYON DOLAR...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin hesaplarının çalındığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, çalınan hesaplardan paylaşım yapan şüphelilerin bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını ifade ederek hesapta bulunan kişileri kandırıp, tahmini olarak 3 milyon dolar civarı dolandırıcılık yaptığını belirlendi. Bu yöntem ile 27 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Bugün İstanbul merkezli 13 ilde toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonların sürdüğü öğrenildi. (DHA)

FF

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
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