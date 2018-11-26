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İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe'de mahalle arasına askeri helikopter düştü. Düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Öte yandan helikopterin düşme anına ait görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Sancaktepe’de düşen askeri helikopterin son anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

PİLOT İNİŞ YAPMAK İÇİN ALÇALMIŞ

Görüntülerden, pilotun iniş yapmak için alçalmak istediği anlaşılıyor.

HELİKOPTER PERVANESİ BİNAYA ÇARPIYOR

Görüntülürde helikopter bina seviyesine kadar alçaldıktan sonra pervanenin binaya çarptığı ve acı kazanın gerçekleştiği görülüyor.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Helikopterin havada birkaç kez döndüğünü söyleyen mahalle sakinleri, düşerken apartmana çarparak parçalandığını belirtti. Uçağı düşerken gördüğünü belirten mahalle sakini, ”Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk” dedi.

ACI

S


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asker Sancaktepe helikopter istanbul helikopter kazası

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Mahalle arasinda ne geziyormuş. Ev dikizler gibi. Hasta misiniz, kesinlikle suçlu. Caniyla ödemiş maalesef. Düştüğü yerde sizin de yakininiz olabilirdi. Yer mi yok egitim icin, koca ülkede. Iyi ki vatandaşa, yolda oynayan cocuklara birsey olmamis.
Patlamadan çakılmadan 4 kişiyi şehit eden Hurdaların kabiliyeti
allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun şehitlerimizin...
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