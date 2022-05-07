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İstanbul'da düzensiz göçmen uygulaması: Yakalandılar!

07.05.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 7 ilçede düzensiz göçmen uygulaması yapıldı. Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy’de yapılan eş zamanlı uygulamada 232 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da düzensiz göçmen uygulaması: Yakalandılar!

İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulamada 232 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy’de eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

7 İLÇEDE DENETİM

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile 7 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle söz konusu ilçelerin sahil, iskele ve meydanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 35'i Suriye, 122'si Afganistan, 9’u Pakistan, 14’ü Özbekistan ve 52'si diğer ülkelerden olmak üzere 232 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Ayrıca, farklı 5 ilçe emniyet müdürlüğünün bölgelerinde münferit olarak yaptıkları kontrollerde de 46’sı Afganistan, 5’i Suriye ve 6’sı Pakistanlı olmak üzere 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Böylece 1-7 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 3 bin 210'a yükseldi.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor. (AA)

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