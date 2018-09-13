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İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da D-100 Uzunçayır mevkiinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yandığı dakikalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

Ayrıntılar geliyor...

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