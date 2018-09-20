İstanbul'da E-5'te feci kaza! Trafik yoğunluğu oluştu

Kadıköy D- 100 Karayolu Avrasya Tüneli istikametinde 3 araç arka arkaya birbiriyle çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri takla atarken, araç içerisinde sıkışan bir kişi sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
Kaza Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kadıköy D- 100 Karayolu Avrasya Tüneli istikametinde seyir halinde olan 3 otomobil birbiriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazaya karışan otomobillerden biri takla attı. Takla atan otomobilde yaralanan 2 kişiden biri araç içerisinde sıkıştı. Sağlık ekiplerinin müdahale etmesiyle birlikte araçtan çıkarılan şahıs hastaneye sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.
Olay yerine gelen ekipler kazaya karışan araçları yoldan kaldırmaya çalıştı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, Kadıköy D-100 Karayolu Avrasya Tüneli istikametinde trafik kontrollü bir şekilde akmaya devam ediyor. (İHA)
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