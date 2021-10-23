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İstanbul'da eğlence mekânlarına gece denetimi

23.10.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, eğlence mekanlarına yönelik denetleme yaptı. Denetlemelerde konsomatris olarak çalışan 47 kadın ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da eğlence mekânlarına gece denetimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kartal, bağcılar, ve Esenler'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Saat 23.00'da başlayan denetime 65 ekip ve 130 personel katıldı. Yapılan denetimde eğlence mekanlarında bulunması gereken belgeler tek tek denetlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eğlence mekanlarında bulunan alkollü içeceklerin sahte olup olmadıkları tek tek kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca eğlence mekanlarında bulunan bin 214 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Hakkında arama kararı olan bir kişi gözaltına alınırken, 3 eğlence mekanına usulüne uygun olmayan şekilde alkol satışı yapılması sebebiyle işlem yapıldı.

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KONSOMATRİSLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Mekanlarda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 47 kadın ve iş yerlerinde sigortasız olarak çalıştığı tespit edilen 2 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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İstanbul
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