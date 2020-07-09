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  4. İstanbul'da ekipler gece yarısı düğmeye bastı! Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

İstanbul'da ekipler gece yarısı düğmeye bastı! Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 02:19 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu çok sayıda ilçede silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da ekipler gece yarısı düğmeye bastı! Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 01.30 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, baskın yapılan adreslerden biri Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daire oldu. Özel Harekât ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE OPERASYON

Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı. (DHA)

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