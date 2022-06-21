İstanbul’da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? İstanbul’da halk ekmeğe zam yapılacak mı, ekmek ne kadar olacak?

İstanbul’da ekmek fiyatı konusunda son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Edinilen bilgiye göre İstanbul'un 3 ilçesinde ekmeğin fiyatı 5 TL’ye yükseldi. Peki İstanbul’da halk ekmeğe zam yapılacak mı? İştemegakent İstanbul'da İstanbul’da ekmek fiyatları...

İSTANBUL'DA EKMEK FİYATI 5 TL Mİ OLDU?

Ekmek fiyatı Ataşehir, Kadıköy ve Üsküdar'da 5 TL oldu.

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından (21 Haziran) itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak”

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmeğe zam geleceğini belirterek, “Temmuzun ilk haftası 210 gram ekmek 4 lira, 240 gram ekmek de 5 lira olur" ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL'DA HALK EKMEĞE ZAM YAPILACAK MI?

Halk ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bunun üzerine İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

İşte İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın paylaşımı:

“Halk Ekmek olarak biz 250 gr ekmeği 2 TL’den halkımız ulaştırmaya devam edeceğiz.”

