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  4. İstanbul'da ekmekte zam karmaşası! Açıklamalar art arda geldi... İddiaların ardından Fırıncılar Odası Başkanı konuştu: Zam kararı olsa benim bilgim olur

İstanbul'da ekmekte zam karmaşası! Açıklamalar art arda geldi... İddiaların ardından Fırıncılar Odası Başkanı konuştu: Zam kararı olsa benim bilgim olur

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
31.12.2024 18:32
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Bugün İstanbullu vatandaşların gündemlerinden biri ekmek için yapılacak zam oldu. İddialara göre İstanbul'da 1 Ocak itibarıyla ekmeğe zam gelecek ve 200 gram ekmeğin fiyatı 12 lira 50 kuruş olacak... Bu haberlerin ardından İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamada bulundu. Çetin, "Böyle bir zam kararı olsa benim bilgim olur. Söz konusu iddia doğru değildir. Zam kararı alındığında açıklama yapılacaktır" dedi.

İstanbul'da ekmekte zam karmaşası! Açıklamalar art arda geldi... İddiaların ardından Fırıncılar Odası Başkanı konuştu: Zam kararı olsa benim bilgim olur

Bugün İstanbullu vatandaşların aklı ekmekte yapılacak zam iddiaları ile bulandı. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili olarak İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamalarda bulundu.

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"HENÜZ ALINMIŞ BİR KARAR YOK"

Odatv'ye konuşan Çetin, "Yeni yılda elbette bir fiyat artışı gündeme gelecek. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Karar alındığında biz duyuracağız" dedi.

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BAŞKA BİR HABERDE ZAM İDDİALARI DOĞRULANDI

Bu haberin ardından ilerleyen saatlerde bir haber daha yayınlandı. Bahsi geçen haberde ise "T24'e konuşan İstanbul Fırıncılar Odası yetkilileri, İstanbul Valiliği ve Ticaret Bakanlığı'nın zammı onayladığı bilgisini verdi. İstanbul Fırıncılar Odası tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedildi" ifadelerine yer verilerek ekmeğe zam geldiği vurgulandı.

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İSTANBUL FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÇETİN'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA: İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR

Kafa karıştıran iddiaların arından Odatv tarafı tekrar İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile görüştü. Çetin yukarıdaki açıklamaya yönelik olarak "Böyle bir zam kararı olsa benim bilgim olur. Söz konusu iddia doğru değildir. Zam kararı alındığında açıklama yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Zam ekmek
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