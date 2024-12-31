İstanbul'da ekmekte zam karmaşası! Açıklamalar art arda geldi... İddiaların ardından Fırıncılar Odası Başkanı konuştu: Zam kararı olsa benim bilgim olur

Bugün İstanbullu vatandaşların aklı ekmekte yapılacak zam iddiaları ile bulandı. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili olarak İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamalarda bulundu.
Odatv'ye konuşan Çetin, "Yeni yılda elbette bir fiyat artışı gündeme gelecek. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Karar alındığında biz duyuracağız" dedi.
Bu haberin ardından ilerleyen saatlerde bir haber daha yayınlandı. Bahsi geçen haberde ise "T24'e konuşan İstanbul Fırıncılar Odası yetkilileri, İstanbul Valiliği ve Ticaret Bakanlığı'nın zammı onayladığı bilgisini verdi. İstanbul Fırıncılar Odası tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedildi" ifadelerine yer verilerek ekmeğe zam geldiği vurgulandı.
Kafa karıştıran iddiaların arından Odatv tarafı tekrar İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile görüştü. Çetin yukarıdaki açıklamaya yönelik olarak "Böyle bir zam kararı olsa benim bilgim olur. Söz konusu iddia doğru değildir. Zam kararı alındığında açıklama yapılacaktır" şeklinde konuştu.
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