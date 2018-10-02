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İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 08:20 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 216'sı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.

İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına alındı.

AA

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
AKP Yİ GÖZALTINA ALIN ASIL YOLSUZ HIRSIZ HAİN ONLAAAR !!
bu ne ya son yılların modası korkurtma politikası ülke ekonomisini gerçek çökertenler yargılansın
Allah'tan paramız yok. Paramız olsa ve ithalat yapacak olsak bile suç oluyor. Birde şu AKP'li olanların yurt dışına götürdükleri için yapsalar şu operasyonları. Tabiki diğer partilerden de varsa onlara da.
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