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  4. İstanbul'da ele geçirildi! 500 yıllık halıyı 300 bin dolara satacaklardı... Halıda dikkat çeken detay

İstanbul'da ele geçirildi! 500 yıllık halıyı 300 bin dolara satacaklardı... Halıda dikkat çeken detay

15.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla geçtiğimiz yaz Silivri’de bulunan bir evden çalınan 500 yıllık İran halısı bulunarak sahibine teslim edildi. Çalan kişilerin halıyı 300 bin dolara satmaya çalıştıkları belirtildi. Bununla birlikte halıda Şah Abbas’ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yer alması dikkat çekti.

İstanbul'da ele geçirildi! 500 yıllık halıyı 300 bin dolara satacaklardı... Halıda dikkat çeken detay

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; Ağustos 2020’de Silivri’de çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas’ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısının izini sürdü. Titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda aranan halıya (M.K.), (T.B.) ve (İ.A.) isimli şahısların müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

300 BİN DOLARA SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin İstanbul Fatih’te ikamet ettikleri belirlendi. Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında; şüpheliler M.K., T.B. ve İ.A. ipek İran halısını satmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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(İHA)


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İstanbul
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