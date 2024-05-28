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İstanbul'da ele geçirildi! Tam bir buçuk milyon dolar...

28.05.2024 13:10
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İstanbul mali polisi büyük bir operasyona imza attı. Irak'ta ürettikleri sahte dolarları Türkiye'ye getirerek burada piyasaya sürmeye çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Çalışmaların devamında 2 kişi daha yakalanırken, adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı. Operasyonda 1,5 milyon sahte dolar ele geçirildi. İşte detaylar...

İstanbul'da ele geçirildi! Tam bir buçuk milyon dolar...

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Irak'ta ürettikleri sahte dolarları Türkiye'ye getirdiklerini ve bu paraları İstanbul'da piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi. Ekipler şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

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Yapılan çalışmalarda şüphelilerin sahte dolarları piyasaya sürmek üzere Fatih'te buluşma ayarladıkları belirlendi. Fiziki olarak şüphelileri takibe devam eden polis, 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında bir buçuk milyon dolar sahte para, 1 dijital materyal ele geçirildi.

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Ekiplerin, şüphelinin üzerinde ele geçirilen telefonda yaptıkları incelemede başka adreslerde de sahte para olabileceği tespit edildi. Söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 2 kişi daha yakalanırken, yapılan aramalarda sahte 28 bin 900 dolar, suç geliri olan 5 bin 500 dolar ele geçirildi. Başka kişilere ait kimlik bulunduran 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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