İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? O ilçelerde oturanlar dikkat: Üsküdar, Maltepe, Ataşehir...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler bulundukları bölgede kesinti problemiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Küçükçekmece, Kartal, Silivri ve Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçe AYDEAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan 24 Kasım elektrik kesintisi listesinde yer aldı. 24 Kasım 2022 Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ve konuya ilikşin detaylar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 24 KASIM 2022 PERŞEMBE

ÜSKÜDAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: Etkilenen Cadde / Sokak BAHAR ARKASI, BAHA, ZEYTİN ÇIKMAZI, MİHRİBAN, RIFATBEY, CANDAN, ALEMDAĞ YAN YOLU, TINAZTEPE, BESTEKAR ŞEVKİBEY, SEMA, AFRA. ARAKİYECİ, ARAKİYECİ ÇIKMAZI, ESKİ EKMEKÇİBAŞI, NASRETTİNHOCA, AŞÇIBAŞI MEKTEBİ, İNADİYE CAMİİ, HACI CAFER, NUHKUYUSU, TUNUSBAĞI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI VALİDE-İ ATİK, ABACIDEDE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. VALİDE-İ ATİK, AHMETOĞLU MUSALLASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.11.2022 09:37 'da verilmesi planlanmaktadır. SELİMİYE, SELİMİYE KIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. ZEYNEP KAMİL, DR. EYÜP AKSOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. KISIKLI, KISIKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. ZEYNEP KAMİL, DR. EYÜP AKSOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MALTEPE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Maltepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ŞEHİT HİKMET ALP, BAĞDAT

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 15:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Maltepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KÜÇÜK TUR YOLU, RIFKI TONGSİR

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 14:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 15:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Küçükçekmece

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214. sk bölgelerinde 24/11/2022 14:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 14:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 18:00

ATAŞEHİR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ataşehir

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SU, TURGUT ÖZAL, BARAJ YOLU, NEŞELİ, ŞELALE, MİLLET, ADİL, BAYRAKTAR, ÇAĞLAYAN, ARİF

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 14:00

KARTAL

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kartal

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YAKACIK, MUALLİM SEDATBEY

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 13:30

SİLİVRİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah SELANİK, ÇİZGİ sk / SELİMPAŞA mah 2080. sk bölgelerinde 24/11/2022 13:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 18:00

SULTANGAZİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sultangazi

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 181., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 24/11/2022 13:00:00 - 24/11/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 19:00

AVCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HİNDİ, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/11/2022 13:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 16:00

TUZLA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Tuzla

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SÜLEYMAN SAĞLIK

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 16:00

ÇATALCA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çatalca

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / KARACAKÖY MERKEZ mah ANI, AÇELYA ÇIKMAZI, BABACAN, BAKIRCI, COŞKUN ÇIKMAZI, HAYAT, HAŞİM HOCA, HİSAR, KANARYA, KARACA, KARACA AHMETPAŞA, KULELİ, MUHACİR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PROF. DR. TANSU ÇİLLER, PİRİ REİS, RÜŞTÜ, YAYLA, ÇALIKUŞU sk / KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk / YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, BOĞAZ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, NİDA, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, VAKAR, ÇARDAK, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 14:00

AVCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce -YEŞİLKENT mah Tevfik Fikret cd., Balıkyolu cd., sk bölgelerinde 24/11/2022 12:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 16:00

ESENYURT

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1449., 1450., 1451., 1452., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 24/11/2022 12:00:00 - 24/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 14:00

MALTEPE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Maltepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : DEĞİRMEN YOLU, DAMLA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 11:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 12:00

KARTAL

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kartal

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : HAZAR, TEKEBAYIRI, BABACAN, GÜLFEM, HAVADAR, ÇAPA, NEHİR, NİLAY

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 18:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Maltepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SÜMBÜLLER, MENEKŞECİ, ÇİĞDEMCİ, İPEK, SELVİ, EVREN, YALIN, SARMAŞIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, FIRAT, HANCIOĞLU, FİDAN, ÖZ YILMAZ, ORKİDECİ

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Kasım 2022 Perşembe 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Kasım 2022 Perşembe 12:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

