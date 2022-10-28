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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 EKİM 2022: Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler!

28.10.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ve "elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı 28 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 28 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 EKİM 2022: Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 28 Ekim 2022 Cuma günü internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Megakent İstanbul'da yaşayan birçok kişi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına erişmek için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 28 Ekim 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

28 EKİM 2022 CUMARTESİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 28 Ekim Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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