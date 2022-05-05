İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ! 5 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı

5 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre; Sarıyer, Güngören, Beylikdüzü, Bağcılar gibi ilçelerin bazı semt ve noktalarında çalışmalar nedeniyle kesinti yapılacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ konuya ilişkin açıklamada bulundu. 5 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

5 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AVCILAR

NO: 20916927

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 05/05/2022 13:00:00 - 05/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 16430316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 05/05/2022 09:00:00 - 05/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 20756556

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah YENİYOL ÇIKMAZI sk / ETİLER mah BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, NİSBETİYE, SARIOBA, YAKUPBEY, ÇAL HASAN sk bölgelerinde 05/05/2022 09:00:00 - 05/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 20916925

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah MEHMET AKİF ERSOY, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA sk bölgelerinde 05/05/2022 09:00:00 - 05/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 20916962

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, KERESTECİ VELİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MÜCEVHER, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, SEZAİ HASAN, TARSUSLU CAMİİ, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALYANAK, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, KEŞKEKÇİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, MECİTBEY, MİSMARCI 1., ONDALIKÇI, PİLAVCI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, UZUN HALİL, UZUN bölgelerinde 05/05/2022 02:00:00 - 05/05/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21008316

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / BALAT mah sk / CİBALİ mah sk / DEMİRTAŞ mah sk / HACI KADIN mah sk / HOBYAR mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / RÜSTEMPAŞA mah sk / SARIDEMİR mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / TAHTAKALE mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / YAVUZ SİNAN mah sk / ZEYREK mah sk bölgelerinde 05/05/2022 02:00:00 - 05/05/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20916960

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CANKURTARAN mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk bölgelerinde 05/05/2022 03:00:00 - 05/05/2022 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 20991983

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah BEYATLI, ORHAN, TAŞÇILAR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah BEYATLI, ORHAN, ORTAÇ, TAŞÇILAR, ŞİNASİ sk / MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÖREN, RASİM PAŞA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 05/05/2022 01:00:00 - 05/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 20959318

ISTANBUL SARIYER ilce -ÇAMLITEPE (DERBENT) mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -ÇAMLITEPE mah sk bölgelerinde 05/05/2022 10:00:00 - 05/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

5 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

