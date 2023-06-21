İstanbul'da elektrik kesintisi! Bedaş uyardı! Dikkat saatlerce gelmeyecek: İşte 21 Haziran 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler 21 Haziran 2023 Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. İstanbul'da birçok ilçe ve noktada arıza ya da bakım çalışmaları sebebiyle kesinti gerçekleşecek. Birçok kişi İstanbul elektrik kesintisi listesi araştırıtor. İşte 21 Haziran 2023 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 21 Haziran 2023 Çarşamba günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34903463

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YEŞİLBAHÇE, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, CUMHURİYET, DELFİN, EDEBALİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MANİDAR, MAŞUK, MEFTUN, MEKTEPLİ, PAMUKKALE, YEŞİL YALI, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903449

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENEHATUN mah sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903489

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DEFİNE, ERİKLİ, GARDENYA, KENDİR, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904811

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905356

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 5., 6., 7., 8., YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904812

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34895107

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2660., 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34894266

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34906697

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., 2660., 2661., 2662., 2664., ATLAS, DİLMENLER, ORDU, TAŞOCAĞI YOLU sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.IŞIK, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.NİLÜFER, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.SERAP, 1.UZAY, 1.YAĞIZ, 1904, 2.GÜLER, 2.YAVUZ, 2.ŞAHİN, 3.BARIŞ, 3.ZAFER, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, AHMET SEVİM, AKYEL, AYYILDIZ, BAHARİYE, BERRAK, DERİN, FEZA, GÜRLER, KAFKAS, MERT, NERGİZ, ORAY, OSMANCIK, SERİN, SÜPHAN, TÜRKMEN, URLA, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk / TEVFİKBEY mah TEKİN sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904263

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 262., 263. sk bölgelerinde 21/06/2023 11:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904632

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALTIPARMAK, BAHARLI, BUHARA, GÜLAYLA, HALİDE EDİP ADIVAR, HIZIR, MARMARA 1, MUSTAFA KEMALPAŞA, NECATİBEY, SERAP 1, SERAY, SETÜSTÜ, SEVİNÇ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YILMAZ, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904631

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GENÇOSMAN, HAYIRLI, HÜDAVERDİ, MARMARA 1, MUSTAFA KEMALPAŞA, NALAN, NEVRUZ, SERDAR, TURGUT, UĞURLU 1, ZAFER 1 sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34897093

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHAR, SAMANYOLU, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34897095

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET YESEVİ, EFLATUN, TARHAN sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34895938

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah EFLATUN sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903432

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, FATİH, GÖKNAR, GÜVEN, HENDEK, KAYNARCA, NENEHATUN, OSMANCIK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİLE, ÇAKMAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ERGENE, FATİH, MİMARSİNAN 1, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904246

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 201., 206., 207., 208., 210., 228. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/1., 8/1., 8/2. sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904101

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, UMUT sk bölgelerinde 21/06/2023 10:00:00 - 21/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34899250

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 106., 107., ALTINTEPE, DAĞ, GÜLNİHAL, SEVGİ ÇİÇEĞİ, ÇAKMAK, ÇAĞDAŞ, İNTEPE sk bölgelerinde 21/06/2023 00:01:00 - 21/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899251

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTINTEPE, BARBAROS, KAPTAN, İNTEPE sk bölgelerinde 21/06/2023 00:01:00 - 21/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34871899

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, AYDINLIK, BULGURCU, DUVARCI, FAKİRHANE, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, GÜRCÜKIZI, GÜRCÜOĞLU, HAZARFEN, KUYU, MASLAK, MUALLİM NACİ, NAİLESULTAN SİTESİ YOLU, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, REVANİCİ, REŞATAĞA, SARIEFE, URGANCI, ÜÇYILDIZ, ŞAİR NECATİ, ŞIRACI sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34883387

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, KIRBAÇ, MERDİVEN, MEVKİP, ORMAN, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 21/06/2023 10:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34903468

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899109

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, HALİKARNAS, KAVAKLI sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899110

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., AYDIN MENDERES sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899129

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -GÜRPINAR mah sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904293

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ, REFİK SAYDAM sk bölgelerinde 21/06/2023 10:00:00 - 21/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34906585

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah D-100 KARAYOLU, E5 LONDRA ASFALTI, HÜRRİYET, SEDAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905501

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MİMAR SİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905442

İSTANBUL 1782 ilce -GÜZELCE mah sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce -GÜZELCE mah sk bölgelerinde 21/06/2023 10:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904844

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah ACAR 1, DİLEK 2, MOTEL, MURAT 2, OYA 1, SEVİNDİK, SUZAN AVCI, YENİKENT, İSTANBUL, ŞAYANLAR sk bölgelerinde 21/06/2023 10:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904979

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah ACAR 1, ALEYNA, ALPASLAN, ATABEY, ATAKÖY, ATASAY, AYAZMA, AYDINLAR 1, AYMAKENT, BAHARÖZÜ, BAHÇELİEVLER, BALABAN, BARIŞ 1, BARIŞ MANÇO, BARKIN, BAĞDATLI, BEYAZ 1, BEYAZ 2, BEŞİKTAŞ 1, BORAN, D-100 KARAYOLU, DEFNE 1, DEFİNE, DENİZ 1, DENİZATI, DERYA SİTELERİ, DOSTLAR, DR. İZZET HACIALİOĞLU, DİLEK 2, ECEM, EMRAH, EMRE 1, ESEN, FATİH, FİLİZKUM, GARDENYA 1, GAYRETTEPE, GENÇLİK, GÖKAY 1, GÖKIRMAK, GÖKSU 1, HANDEGÜL, HÜRRİYET 1, HİSAR, IŞIK 2, IŞIL 1, IŞILKENT, KARADENİZLİLER, KARAHANOĞLU, KARTAL 1, KIZILIRMAK, KUMRU, KURTULUŞ 1, KUTUPYILDIZI, KÖŞK, LALE 4, LALEZAR, MAHARET, MALİYE KAMPI, MARİN, MELEK 1, MELİH, MENEKŞE 3, MERCAN 1, MERİÇ 1, MOTEL, MURAT 2, MUTLUKENT, MİLLETİM, MİLLİ ŞAİR, NAZAR, NİĞDE, ONUR 1, OYA 1, PINARCIK, SAMATYA, SAMYELİ, SELANİK, SELİN 1, SEVBAN MEHMET, SEVİNDİK, SEZGİNLER, SUZAN AVCI, TOROS, TUNA, TUNCA, TÜRKÜN, URALLI, UZUNIRMAK, UĞUR 3, VEFALILAR, YAPRAK 1, YEDİEVLER, YELKEN 1, YENİ OKUL, YENİKENT, YILDIRIM 1, YUNUS EMRE 1, ZAKKUM 1, ZERDALİ, ÇANKAYA, ÇARDAK, ÇAY, ÇINARLIK, İKİZLER, İNCİ 2, İSTANBUL, ŞAYANLAR, ŞEBBOY 1, ŞENSOY, ŞETARET, ŞEVVAL, ŞİRİNLER 1 sk / KUMBURGAZ mah CAN, CANAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 21/06/2023 01:00:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905246

İSTANBUL- // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, BAŞKUMANDAN, ERGÜN, HACI YILMAZ, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, METİN, MUHTEREM, MUKADDES, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905249

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AYDIN, CANER ÇIKMAZI, KARA TREN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, SERBEST sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905367

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMİT sk bölgelerinde 21/06/2023 10:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34895341

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 835., 836., 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 865., 867., 867/1., 868., 869., 869/1., 870., ATIŞALANI, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk / KEMER mah 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sk bölgelerinde 21/06/2023 00:01:00 - 21/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34897019

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 872., 873., 874., 875. ÇIKMAZ, 876., 876/1., 877., 878., 879., MEHMET AKİF İNAN sk / HAVAALANI mah FERMAN, FORMA, FORUM, FOTO, FUZULİ, FİŞEK, GÜLBAHÇE, GÜLCAN, GÜLDÜRÜ, GÜLEÇ, GÜLYÜZÜ, GÜLÇİMEN, MEHMET AKİF İNAN, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 21/06/2023 10:00:00 - 21/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34897020

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 239., 259., 278., 283., 285., ANAFARTALAR sk bölgelerinde 21/06/2023 12:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34895801

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, HOŞDERE, KAMELYA, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34896886

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1910., 1911., 1917. sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903291

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 727., 800. sk / YENİKENT mah 607., 690., 694., 695., 696., 697., 698., AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904773

İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇESİ, GÖKTÜRK MERKEZ MAH. PİRİNÇÇİKÖYÜ KEMERBURGAZ YOLU bölgelerinde 21/06/2023 01:00:00 - 21/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904245

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MANYASİZADE sk / BALAT mah ABDİ SUBAŞI, ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ, AKÇİN, BÂKİ DEDE, CAFER SUBAŞI CAMİİ, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, CAMCI ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, CEBECİBAŞI MESCİDİ, CÂBİ ALİ, DARÜŞŞAFAKA, FENER KİREÇHANE, KARADAVUT, MANYASİZADE, MERCİMEK, MERDİVENLİ MEKTEP, MESNEVİHANE, MÜRSELPAŞA, MİSMARCI, MİSMARCI YOKUŞU, RENDECİ, SANCAKTAR YOKUŞU, SOĞUK TULUMBA, SULTAN SELİM, SULTAN SELİM ÇIKMAZI, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, TOPÇUBAŞI, VODİNA, YALDIZCI, YASEMİN, YILDIRIM, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, ABDİ SUBAŞI, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, DR. SADIK AHMET, HALİT EFENDİ ÇIKMAZI, MİSMARCI, SOĞUK TULUMBA, YILDIRIM, İNCEBEL sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905803

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, BEYÇAYIRI, HANCI KARAGÖZ, YEDİ ŞEHİTLER, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904808

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah KULEBOYU, NAMIK KEMAL, ÇUHACIOĞLU sk bölgelerinde 21/06/2023 10:00:00 - 21/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34899268

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 754., 755., 756., 757., CENGİZ TOPEL, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, ŞAKİR ZÜMRE sk / HÜRRİYET mah 313., 314., 315., 316., 317., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 501., 502., CENGİZ TOPEL, KÖŞK sk / ŞEMSİPAŞA mah 37., ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 21/06/2023 00:05:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899260

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 251., 252., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 294., 295., 296., 297., 299., AKDENİZ, BAŞARAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, RUMELİ, ŞEHİT LÜTFİ GELEN sk bölgelerinde 21/06/2023 00:05:00 - 21/06/2023 15:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899123

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, ALEV ÇIKMAZI, BAĞLAMA, BAĞLARBAŞI, DAL, DERYA, DESTEGÜL, DİLARA, EMEK, KAPLAN, KIBRIS, KİRAZLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SU ÇİÇEĞİ, SİPAHİLER, VİŞNELİ, YENİ, ÇEŞMELİ, ÜNLÜ, ŞEHİT CİHAN ELKAN, ŞEHİT ÜMİT GÜNAYDIN sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904098

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, GÜL sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904140

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904139

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.KÖKNAR, 1.ÜZÜMLÜ, 1217., 3.HÜRRİYET, ABAY, AYÇİÇEK, ER24, ERİKLİ, GÜLBAĞ, GÜLEÇ, GÜLÇİÇEK, TÜLAY, TÜRK YILMAZ, UFUK, UĞUR, YEŞİLIRMAK, ZEYNEBİYE, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904324

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.SARMAŞIK, 3.ZAFER, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, BERRAK, NERGİZ, ZENGİN sk bölgelerinde 21/06/2023 13:00:00 - 21/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34884642

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ATLAS ÇİÇEĞİ, CAFER AĞA, GÜNEYSU, HALİME ÇAVUŞ, HAYRULLAH ÇAVUŞ, HAZİRAN, KAPTANI DERYA, KAVŞAKLI, KUZGUNCUK, MAHMUT AĞA, SAKLIBAHÇE, SALİH PAŞA, SARIKANAT, SEVDE, SEVİNÇ, SEZON, TAZEGÜL, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VURAL, ÜZÜM BAĞLARI, ŞEHİT TEVFİK İNAN sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903297

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah BİLGE, CEYLANLAR, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, EVREN PAŞA, FERHAT, MELİSA ÇİÇEĞİ, PERVANE, SEVECEN ÇIKMAZI, ÇERMİK, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903298

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah CEYLANLAR, DUMLUPINAR, FERHAT, SEDA ÇIKMAZI, SEMBOL, ÇERMİK, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34905191

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, KADASTRO, KARŞIYAKA, LİMAN, MUDANYA, PARLAK, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, ÇALILI, ÇINARLI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / HÜRRİYET mah DERE. sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905151

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ALKONCA, ANADOLU, ARZU, ATEŞ, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, DURU, DİCLE, DİDEM, DİLEK, EBRU, EGEMEN, EMRE, GAMZE, GÜLER, HEDEF, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, KINA, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, MENEKŞE, MORLALE, SAHRA ÇIKMAZI, SEYMEN, SÜREYYA, SİLİVRİ, TACETTİN DEMİRDAĞ, TESTİ, YEŞİM, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZİNDE, ÇETİN EMEÇ, İBRAHİM EZGİN, ŞEKERCİ sk / KAVAKLI mah 3360., 3398. sk bölgelerinde 21/06/2023 13:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34905287

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 21/06/2023 00:00:00 - 21/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34899295

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899200

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 197., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 21/06/2023 10:00:00 - 21/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899238

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2281., 2283., 2284., K sk bölgelerinde 21/06/2023 12:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903177

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 21/06/2023 12:00:00 - 21/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34907640

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / NURİPAŞA mah 58. BULVAR, 60/2., 61., 61/1., 61/2., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk / YENİDOĞAN mah 237., 242., 41., 41/1., 41/2., 41/3., 45/1., 45/2., 45/2A, 46/3., 48., 50., 50/3., 50/4., 50/9., 58. BULVAR, MEYDAN, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 21/06/2023 09:00:00 - 21/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34907641

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 21/06/2023 12:00:00 - 21/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34907642

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk / TELSİZ mah 320., 85/15., 85/3A, 85/4., 85/4C, 85/4D, 85/4E, ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI YOL, DURSUN KILIÇ, ERGUVAN, FESLEĞEN, GELİNCİK, GÜL, LALE, MENEKŞE, NİLÜFER, ORKİDE, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 21/06/2023 14:00:00 - 21/06/2023 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

