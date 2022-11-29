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  4. İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ: Dikkat saatlerce gelmeyecek! İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ: Dikkat saatlerce gelmeyecek! İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi olan ilçeler...

29.11.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 29 Kasım Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle hangi ilçelerde kesinti yaşanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, 29 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintileri olan ilçeler...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ: Dikkat saatlerce gelmeyecek! İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler vatandaşlar tarafından merak edildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşen elektrik kesintileri ile ilgili güncel bilgileri anbean paylaşıyor. İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintileri olan ilçeler listesi...

29 KASIM SALI ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 29 Kasım Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! (29 KASIM 2022 SALI)

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
NO: 34551196

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-931, GAZİ sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34550859

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 340., 353., 356. sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34549402

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AŞIK VEYSEL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah DOĞAN ARASLI sk / BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1828. sk / YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 379., 380., 381., 382., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk / ZAFER mah 124. sk / İNCİRTEPE mah 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 254., 255., 256., 257., 261., 262., ATALAY, DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 341., 348., 351., 352., 353., 354., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367., 368., 369., 370., 372., 373., 374., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 408., 409., 411., 412., BALİNA, BELDE, DAR YOL, DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34552502

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 767., 769., 770., 778., 779., 781., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34548015

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah FATİH SULTAN MEHMET sk / TALATPAŞA mah 1013., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 29/11/2022 10:00:00 - 29/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34548017

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1449., 1450., 1451., 1452., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 29/11/2022 12:00:00 - 29/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
NO: 34542743

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., 99., SELİMİYE, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
NO: 34551496

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.MEVLANA, 4.GÜL, 4.KARADENİZ, ALTAY, ARSLAN, AYHAN, KARACAOĞLU, MAGOSA, MUAMMER AKSOY, SUNGUR, TERKOS, TÜRKER, YAŞARDOĞU, YEŞİL, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34548173

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MANOLYA sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34551500

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 29/11/2022 10:00:00 - 29/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
NO: 34551099

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, POSTANEYANI sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34551134

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEĞİRMEN, GÜZEL ÇALGICI, KEHRİBAR, KİLİSE ALTI, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, TURŞUCU MUSA, İNEBEY sk bölgelerinde 29/11/2022 14:00:00 - 29/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
NO: 34546930

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, CEMİL MERİÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34547063

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, EĞİK, KOPAN, ORHAN VELİ, PANTER, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/11/2022 09:00:00 - 29/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, Bedaş'ın web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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