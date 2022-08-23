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İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

23.08.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bazı ilçelerin farklı mahalle ve noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. 23 Ağustos 2022 Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Vatandaşlar, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

İstanbul'un bazı ilçelerinin farklı noktalarında elektrik kesintisi olacağı aktarıldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasındaki kesintileri paylaşmayı sürdürüyor. Peki "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" 23 Ağustos 2022 Salı gününün İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

23 AĞUSTOS 2022 ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 23 Ağustos Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

16 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

28 Şubat hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

19 Şubat hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş son dakika bedaş arıza
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