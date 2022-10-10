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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 10 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

10.10.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 10 Ekim 2022 Pazartesi günü İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan konuya Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle olacak kesintilere ilişkin yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için araştırma yapıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan 'kesinti' açıklaması merak konusu oldu. Peki, 10 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi....

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 10 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ile AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın detayları merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, 10 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan yazılı açıklamanın ayrıntıları ve 10 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 10 EKİM 2022 PAZARTESİ

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 10 Ekim 2022 Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza istanbul elektrik kesintisi
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