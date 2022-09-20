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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 20 Eylül 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

20.09.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 20 Eylül 2022 Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanacak elektrik kesintisi konusunda bilgi edinmek isteyen İstanbullular BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklama için internette araştırma yapıyor. Peki, 20 Eylül elektrikler ne zaman gelecek, ne kadar sürecek? İşte 20 Eylül 2022 Salı elektrik kesintisi olan ilçeler listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 20 Eylül 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

Elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 20 Eylül 2022 Salı günü BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre 20 Eylül Salı günü birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, ne kadar sürecek? 20 Eylül 2022 Salı elektrik kesintisi olan ilçeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

20 Eylül Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İstanbul'da belli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Elektrik dağıtım firmaları BEDAŞ ve AYEDAŞ, elektirik kesintilerini resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza
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