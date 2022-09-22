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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 22 Eylül 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

22.09.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve 'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 22 Eylül 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak edildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 22 Eylül 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 22 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 22 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 22 Eylül Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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