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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 28 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

28.09.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yazılı açıklama yayımlandı. 28 Eylül 2022 Çarşamba günü konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyenler İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesini araştırıyor. Peki, 28 Eylül elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 28 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusu 28 Eylül Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAş'ın İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesini paylaşmasının ardından yanıt bulmuş oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 28 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler kesintisi olan ilçeler nereler? 28 Eylül 2022 İstanbul'da elektrikler kesintisi yaşanan ilçeler listesi merak konusu olurken AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 27 Eylül Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/


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