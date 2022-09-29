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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 29 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

29.09.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 29 Eylül 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak kesintiler hakkında AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan açıklama geldi. Peki, 29 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 29 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusu 29 Eylül Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAş'ın İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesini paylaşmas ile yanıt buldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 29 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 29 Eylül Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ Ayedaş
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