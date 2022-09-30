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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 30 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

30.09.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 30 Eylül 2022 Cuma günü megakent İstanbullular tarafından merak konusu olurken birçok vatandaş 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. 30 Eylül 2022 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı. Peki, 30 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 30 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ 30 Eylül 2022 Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilere ilişkin açıklamada bulundu. Peki, 30 Eylül 2022 Cuma elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 30 EYLÜL 2022 CUMA

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 30 Eylül Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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