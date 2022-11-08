İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 8 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? İstanbullular dikkat: Saatlerce sürecek!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama dolayısı ile bugün (8 Kasım 2022 Salı) arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ile "8 Kasım elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama ve İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 8 KASIM 2022 SALI

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENLER ilce -MENDERES mah sk bölgelerinde 08/11/2022 13:00:00 - 08/11/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 19:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Zeytinburnu

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 74. sk / YEŞİLTEPE mah 57/17., 57/18., 57/9., 74. sk bölgelerinde 08/11/2022 15:00:00 - 08/11/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 15:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 21:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Güngören

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, BOZKIR, DEFNELİ, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, KEMALİYE, MEYDANCIK, PELİTLİ, SAKA, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 08/11/2022 11:00:00 - 08/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 15:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah 2. ASMALI, BARBAROS 2., YASEMİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 08/11/2022 11:30:00 - 08/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 11:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 13:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 107., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk bölgelerinde 08/11/2022 13:00:00 - 08/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : AKKURT, EMİN ALİPAŞA, HALAY, HAKİM KEMAL, ASUMAN, AYŞEÇAVUŞ

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 18:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beykoz

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MESUDİYE, ESKİ FENER YOLU, ASLAN ÇIKMAZI, KÖYİÇİ, AYDEMİR ÇIKMAZI, MERVE ÇIKMAZI, MEVLÜT ÇIKMAZI, MAHMUDİYE ÇIKMAZI, MARAŞ, MEMBA ÇIKMAZI, ÇARŞAMBA, SALMAN KÖŞK ÇIKMAZI, FENERYOLU, TEPE TARLA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 18:00

Haber Kaynağı : AYEDAŞ (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.)

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beşiktaş

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, AKINCILARBAYIRI, KIRBAÇ, MERDİVEN, MUHTAR HÜSEYİN, YEŞİLPINAR, YOL, ÇAĞRI sk bölgelerinde 08/11/2022 10:00:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beşiktaş

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah MORBASAN sk bölgelerinde 08/11/2022 10:00:00 - 08/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 18:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HÜLYA sk bölgelerinde 08/11/2022 10:30:00 - 08/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 12:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 9 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MÜNEVVER, KIBLE, KULE, KALE, TURGUT ÖZAL, TURCAN, BÜYÜKYAVUZ, ADİL, ATABEK, ÇETİN, ŞAHANE, COŞKU, GÖKSU, YESEVİ, AKDAĞ, TEZCAN, KAŞİF KALKAVAN

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 19:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 9 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MÜNEVVER, KIBLE, KULE, KALE, TURGUT ÖZAL, TURCAN, BÜYÜKYAVUZ, ADİL, ATABEK, ÇETİN, ŞAHANE, COŞKU, GÖKSU, YESEVİ, AKDAĞ, TEZCAN, KAŞİF KALKAVAN

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 19:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Pendik

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SİTE, DEDEPAŞA, REYHAN, OVA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 12:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sultangazi

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2496., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506. sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 08/11/2022 10:00:00 - 08/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 13:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kağıthane

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah HAŞMET sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BILDIRCIN, BİBERİYE, IŞIK, KARANFİL, KASIMPATI, MUHTAR, PELİT, SALİH TOZAN, SOLMAZ, YALÇIN, ÇAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BAŞER, DARCAN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MECİDİYE DERESİ, MEHTAP, TOPUZ, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 08/11/2022 10:00:00 - 08/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 14:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : RIHTIM, İSKELE, SÖĞÜTLÜÇEŞME, DAMGA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 18:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ERDOĞDU, FAHİR AÇAN, FENERYOLU, GEDİKLİ, KIZILTOPRAK İSTASYON, MÜDERRİS ZİYA, İSTASYON ARKASI, AKÇAM

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beykoz

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : 10, 50, 57, 59, 64, 65

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 08/11/2022 09:30:00 - 08/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 11:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOŞ, KIZILERİK, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ sk bölgelerinde 08/11/2022 09:30:00 - 08/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 10 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce -KARAGÜMRÜK mah sk bölgelerinde 08/11/2022 09:30:00 - 08/11/2022 19:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 19:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sultangazi

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 08/11/2022 09:30:00 - 08/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sancaktepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SEKMEN, ONBAŞI, ÖZDEMİR, OSMANGAZİ, KALENDER

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Pendik

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : GÖZDAĞI, ÜZÜM, TEDBİR, TOROS, NAR, SANCAKTEPE, DERVİŞZADE, MÜMESSİL, YAŞAR KEMAL, ATATÜRK, ANKARA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Üsküdar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KÖŞKLÜ, SIRMAPERDE, TOPHANELİOĞLU

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 13:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : NURETTİN DURMAN, PAKDİL, ERKAYA, AKİF İNAN, ARACI, ARİF AY, ERTUĞRULGAZİ, TEZCAN, ÇETİN, YUDUM, ALPTEKİN

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 15:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : DR. FAZIL KÜÇÜK

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 15:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sancaktepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İKRAM, ÇEŞMİNAZ, ERYILMAZ, BURÇAK, BESTE, UZUNDAL, CİVANMERT, HAVVA, ATAYOLU, ARMADA, DEREYOLU, ÇEVRE, GAFFAR, SÜLEYMAN ŞAH

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 13:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sultangazi

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 08/11/2022 09:30:00 - 08/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sarıyer

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah RUMELİ İSKELE sk bölgelerinde 08/11/2022 09:30:00 - 08/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sancaktepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SEKMEN, ONBAŞI, ÖZDEMİR, OSMANGAZİ, KALENDER

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Pendik

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : GÖZDAĞI, ÜZÜM, TEDBİR, TOROS, NAR, SANCAKTEPE, DERVİŞZADE, MÜMESSİL, YAŞAR KEMAL, ATATÜRK, ANKARA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : NURETTİN DURMAN, PAKDİL, ERKAYA, AKİF İNAN, ARACI, ARİF AY, ERTUĞRULGAZİ, TEZCAN, ÇETİN, YUDUM, ALPTEKİN

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 15:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şile

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KÖY YOLU, ANAYOL, ZEYTİNLER, İSKELE YOLU, BATI, ALACALI

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 15:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 9 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Pendik

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BALLICA YOLU, KOVAN, NURHAK, ZİNCİR, SÜREYYA, HİSSEDAR, RİTİM, GÖÇBEYLİ YOLU

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:15

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 18:15

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk bölgelerinde 08/11/2022 09:30:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, TANER ÇIKMAZI, TANYERİ sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah KADİR ÖZDEMİR, OKUL, SİVİL SAVUNMA YOLU sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, MİCAN, YÜKSEL, ÇAMLIK, ŞULE sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BİRDAL, FALİH RIFKI ATAY, YÖRÜK sk / YUNUS EMRE mah BAYBARS, MİROĞLU, NEBAHAT, REFET, SOHBET sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 12:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -KARLIBAYIR mah sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 16:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beşiktaş

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 14:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beşiktaş

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 13:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, TANER ÇIKMAZI, TANYERİ sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beylikdüzü

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GİRNE, SERİNPINAR sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beylikdüzü

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BAYRAM, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ÇINARLI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 08/11/2022 09:00:00 - 08/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Kasım 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Kasım 2022 Salı 17:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/



