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İstanbul’da elektrik kesintisi saat kaçta, ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı: 13 Ekim 2022 İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler!

13.10.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'un birçok ilçesindeki bazı noktalarda elektrik kesintisi bekleniyor. Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmalarının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, İstanbul’da elektrik kesintisi saat kaçta, ne kadar sürecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın açıklaması ile İstanbul'da kesintilerin yaşanacağı ilçe ve saatlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 13 Ekim 2022 İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

İstanbul’da elektrik kesintisi saat kaçta, ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı: 13 Ekim 2022 İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler!

AYEDAŞ Anadolu yakası elektrik ve arıza işlerinden, BEDAŞ da Avrupa Yakası elektrik ve arıza işlerinden sorumludur. Yapılan açıklamaya göre 13 Ekim Perşembe günü birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin detaylar merak edildi. Peki; Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Ekim elektrik kesintisi listesi...

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ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 13 EKİM 2022 PERŞEMBE

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 13 Ekim Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

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İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

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BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

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Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza istanbul elektrik kesintisi
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