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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 25 Ağustos 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı

25.08.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, geçtiğimiz gün megakent İstanbul’un 12 ilçesinde 8 saate varan elektrik kesintisi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak olan planlı kesintilere ilişkin bilgiler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi sorgulama ekranı...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 25 Ağustos 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz gün İstanbul’un 12 ilçesinde 8 saate varan elektrik kesintisi yaşandı. Peki bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi sorgulama ekranı...

25 AĞUSTOS 2022 PERŞEME ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 25 Ağustos Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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BEDAŞ Ayedaş elektrik elektrik kesintileri
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