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İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Temmuz 2022 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi açıklaması!

21.07.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Temmuz Perşembe günü için İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında yaşanan planlı elektrik kesintileri ile ilgili detayları paylaştı. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 21 Temmuz 2022 Perşembe günü BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan yapılan elektrik kesintisi açıklaması...

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Temmuz 2022 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi açıklaması!

İstanbul’da faaliyetlerine devam eden elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ, programlı elektrik kesintileri ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz 2022 Perşembe günü Avrupa ve Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Ayrıntılar haberimizde...

21 TEMMUZ PERŞEMBE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

21 Temmuz Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

21 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

21 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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